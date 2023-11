Les Français continuent d'épargner : «Nous épargnons par peur de l'inflation» affirme Philippe Crevel

- Si vous choisissez Apple Podcasts, cliquez simplement sur le lien suivant : le logiciel prend en charge toutes les opérations d'abonnement.- Si vous optez pour un autre logiciel, copiez et collez-y le lien suivant, puis suivez ses indications pour procéder à l'abonnement.

BFMTV: 85% des Français estiment que les réseaux sociaux doivent en faire plus contre les contenus illégauxC’est ce qu’indique un sondage Elabe pour BFMTV sur le thème du conflit entre le Hamas et Israël.

MEDIAPART: Les revendications indépendantistes dans les territoires d'outre-mer françaisDepuis l’appel de Fort-de-France - une déclaration commune signée en 2022 afin d’obtenir plus d’autonomie, émise par les président·es de Guadeloupe, Réunion, Mayotte, Martinique, Saint-Martin et Guyane - que s’est-il passé ? Les indépendantistes du Tavini Huiraatira sont au pouvoir en Polynésie, la Guyane réclame à cor et à cri qu’on la considère comme un pays et la Martinique veut que le Kreyol soit au moins considéré comme une langue officielle. Ils sont là depuis toujours mais désormais la voix des indépendantistes de l’Outre-mer français compte. En Amazonie, les peuples autochtones sont rejoints par des ONG françaises dans leur lutte pour la sauvegarde de la forêt. Cet immense territoire, possédé en grande majorité par la France, est l’un des enjeux du combat indépendantiste d’élus guyanais. Pour les indépendantistes martiniquais, retrouver leur culture passe par l’instauration d’une « langue officielle » ou encore l’officialisation d’un drapeau militant. Fort-de-France se veut en pointe sur des sujets identitaires. Engagés dans un bras de fer juridique avec la France devant les Nations unies, les élus polynésiens ont obtenu l’ouverture de discussions en vue de la décolonisation de leurs archipels. Dans les îles, des familles militantes se réapproprient l’histoire de leur peuple

LADEPECHEDUMIDI: Les produits bio restent désirables pour les FrançaisEn dépit d'une baisse des ventes, les produits bio intéressent toujours les Français selon plusieurs enquêtes.

EUROPE1: «Repos Digital» aide les familles à clôturer les comptes des personnes décédées sur les réseaux sociauxChaque jour, découvrez la pépite du jour dans la France Bouge avec Elisabeth Assayag.

RTLFRANCE: 'Jésus a réussi à être suivi par 2 milliards de fans sans les réseaux sociaux'Ecoutez L'oeil de Philippe Caverivière du 01 novembre 2023 avec Philippe Caverivière.

