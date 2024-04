Les fixeurs, ces héros méconnus de l'information en Ukraine

Avant le 24 février 2022, ils étaient de jeunes femmes et hommes qui entamaient leur vie professionnelle. Puis leur pays est entré en guerre, envahi par la Russie, et eux sont devenus fixeuses et fixeurs. Désormais, Andrii Kolesnyk, Oleksandra Aleksandrenko (Sasha) ou encore Kyrylo Sirchenko (Kyryl) sont les intermédiaires indispensables des médias internationaux.

À travers les yeux de ces trois-là et des journalistes français qu’ils assistent (Morgane Bona, James de Caupenne et Philippe Lobjois), les journalistes de l’ONG Reporters sans frontières Arnaud Froger et Robin Grassi rendent un hommage superbe à cette profession invisible. Depuis deux ans, ils sont les « héros méconnus de l’information » qui traduisent, organisent, planifient, guident des journalistes venus du monde entier. Un « moyen d’aider son pays » pour Andrii, avant, peut-être, d’être appelé sur le front à son tour

