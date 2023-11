Les films attendus sur Disney+ en novembre 2023

en petite forme. Elle a également partagé la liste des films qui font leur entrée dans son catalogue en novembre : on n'en compte, malheureusement, que 6.La pétulante Anne, une fan de jeux télévisés, est tout le contraire de sa sœur Jenny, comptable. Après la disparation mystérieuse de leur mère, les deux femmes doivent se serrer les coudes. Leur objectif ? Trouver une solution pour rembourser les dettes de jeu de leur génitrice.

Mais une armée de robots menée par l'infâme Zurg met en péril sa mission… Moins réussi que la saga originale, ce dessin animé n'en reste pas moins divertissant et sera idéal pour un bon moment en famille.Il était très attendu et ne déçoit pas. Disney+ n'est pas un rival de Netflix, mais une offre complémentaire, tournée particulièrement vers les enfants (petits et grands) et plus largement vers la famille.

ATP 1000, en salle - du 30 octobre 2023 au 5 novembre 2023Le tournoi ATP 1000 en salle se déroulera du 30 octobre 2023 au 5 novembre 2023. Lire la suite ⮕

Les déguisements les plus populaires pour Halloween 2023Découvrez les costumes les plus plébiscités pour Halloween 2023, dont la robe de bal de Mercredi Addams et le look terrifiant du clown Grippe-sou. Lire la suite ⮕

Halloween 2023 : voici les 5 lieux qui seraient les plus hantés au mondeLe 31 octobre, les Français vont mettre tout en œuvre pour confectionner des déguisements effrayants. Mais être terrorisé, c’est aussi se rendre compte de son courage. Alors pourquoi ne pas l’évaluer dans l’un des lieux les plus hantés du monde ? Lire la suite ⮕

Mercato: les infos et les rumeurs du 30 octobre 2023Suivez en direct toutes les infos et rumeurs du mercato avant l'ouverture du marché d'hiver en janvier prochain. Lire la suite ⮕

Les World Rugby Awards 2023 : les récompenses individuelles du rugbyLa Coupe du monde de rugby 2023 à peine terminée avec le titre de l'Afrique du Sud acquis contre les All Blacks, que World Rugby organise dès ce 29 octobre sa grande cérémonie annuelle, afin de décerner sa collection de récompenses individuelles. Plus bel essai de l'année, meilleure joueuse, meilleur joueur, révélation... Voici le palmarès des World Rugby Awards 2023. Plus d'infos à suivre... Chaque jour, recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail avec la newsletter d’Actu Rugby. Inscrivez-vous par ici, c’est gratuit ! Lire la suite ⮕

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes. Lire la suite ⮕