Les filles de la section sportive du collège Marcel-Aymard se qualifient pour les championnats de France UNSS

Les générations passent mais le niveau ne baisse pas pour les pensionnaires de la section sportive du collège Marcel-Aymard à Millau. Une nouvelle fois, les filles encadrées par leur professeur d’EPS Nicolas Costes accompagné des éducateurs du SOM Rugby Johan Bernad et Alexia Denis, seront aux championnats de France UNSS. Trois victoires, un seul essai encaissé Insta Ce mercredi, à Narbonne, elles disputaient un tournoi de qualification lors duquel elles ont remporté leurs trois rencontres.

La première contre Narbone n’a été que formalité (29-0), comme la seconde contre Thuir (24-0). En revanche, c’est le mental et l’abnégation des jeunes rugbywomen qui a parlé contre Gramat. Les Millavoises étaient menées 7-5 à quatre minutes de la fin avant d’inverser la vapeur et de l’emporter 22-7. Six titres de champion de France Ce sera donc la dixième participation aux championnats de France pour la section sportive millavois

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Midilibre / 🏆 16. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Syrie : quelles sont les étapes qui attendent les mères et les enfants rapatriés en France ?La procédure qui encadre le retour de ces ressortants qui vivaient jusqu'ici dans des camps de prisonniers jihadistes est désormais rodée et commence dès la descente de l'avion.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »

Les chiffres les plus délirants des rues les plus chères de FranceMeilleurs Agents, agence spécialisée dans l’estimation immobilière en ligne, dévoile les résultats de son dernier classement sur les rues les plus chères de France… Et c’est parfois délirant

La source: 20minutesMars - 🏆 43. / 59 Lire la suite »

Équipe de France : quels sont les buts les plus rapides encaissés par les Bleus ?Lors du match amical contre l’Allemagne samedi soir, l’équipe de France de football a encaissé un but après seulement 7 secondes de jeu. Quels sont les buts les plus rapides encaissés par les Bleus ?

La source: CNEWS - 🏆 27. / 63 Lire la suite »

Les règles de circulation pour les trottinettes électriques sont désormais les mêmes que pour les vélosDepuis le 23 mars, les trottinettes électriques doivent respecter les mêmes règles de circulation que les vélos. Cela inclut le respect des panneaux d'interdiction, des feux de circulation et des pistes cyclables.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

À Dijon, les médecins soignent les petits et les grands, mais aussi les doudous1 600 enfants ont défilé à la fac de Médecine de Dijon (Côte-d'Or) transformée en hôpital des Nounours. Ils sont venus y faire soigner leurs doudous et rencontrer le monde médical.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

OM, équipe de France : les quatre vérités de Clauss sur la crise et les rumeurs départJonathan Clauss, le défenseur de l'OM et de l'équipe de France, s'est confié au micro de Telefoot ce dimanche. Revenant notamment sur son hiver agité.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »