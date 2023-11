Les fans inconsolables après le décès de Matthew Perry, interprète de Chandler Bing dans la série culte 'Friends'

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Est-il vrai qu'on ne peut pas aller voir "Bernadette de Lourdes" avec le pass Culture? BFMTV répond à vos questions

Disparition de Matthew Perry : ses collègues de Friends et les fans en état de chocMatthew Perry, connu pour son rôle de Chandler dans la série Friends, a été porté disparu après une séance de Pickleball à Los Angeles. Ses collègues et les fans du monde entier sont bouleversés. Dans ses mémoires, il partage sa lutte contre la drogue et son parcours vers la sobriété depuis 2001. Lire la suite ⮕

Les fans de Friends rendent hommage à Matthew Perry devant l'immeuble de la sérieDimanche 29 octobre, les fans se sont rendus au coin de deux rues du West Village à New York pour rendre hommage à Matthew Perry, alias Chandler, décédé à 54 ans. L'immeuble de la série Friends, déjà un lieu de pèlerinage pour les fans, a accueilli cet hommage émouvant. Lire la suite ⮕

Choc et pluie d'hommages après le décès de Matthew Perry, star de la série 'Friends'Le choc du décès soudain de Matthew Perry, qui incarnait Chandler Bing dans la sitcom à succès 'Friends', s'est propagé d'Hollywood à New York en passant par le Canada, où a grandi la star qui souffrait de problèmes d'addiction. Lire la suite ⮕

Décès de Matthew Perry, l'interprète de Chandler dans FriendsLa bande de copains la plus célèbre de la télévision est en deuil. Samedi 28 octobre 2023, les médias ont annoncé la mort de Matthew Perry, l'interprète inoubliable de Chandler dans la série Friends. Friends, la série culte des années 90 : 10 saisons, 10 ans à l'écran, et toujours disponible aujourd'hui sur les plateformes, notamment Netflix. En 2021 déjà, les fans de la série étaient en deuil : James Michael Tyler, qui jouait Gunther, est mort le 24 octobre. 2 ans et quelques jours plus tard, Matthew Perry a été retrouvé mort à son domicile, à Los Angeles. Alors pour leur rendre hommage, pourquoi ne pas montrer que vous connaissez Friends sur le bout des doigts ? C'est possible, grâce à notre quiz. Si le quiz ne s’affiche pas correctement dans l’article, vous pouvez jouer en cliquant ici. Vous voulez découvrir d’autres quiz ? Rendez-vous sur notre page spéciale. Lire la suite ⮕

Décès de Matthew Perry, l'acteur de FriendsL'acteur Matthew Perry, connu pour son rôle de Chandler dans la série Friends, est décédé à Los Angeles. Sa mort suscite une émotion mondiale et intergénérationnelle, car il était l'un des personnages préférés de la série. Matthew Perry a lutté contre l'alcoolisme et la toxicomanie tout au long de sa vie, suivant de nombreuses cures de désintoxication et subissant plusieurs opérations chirurgicales. Lire la suite ⮕

Le décès de Matthew Perry, l'acteur de Friends, choque le monde du spectacleLe décès soudain de Matthew Perry, connu pour son rôle de Chandler Bing dans la série Friends, a provoqué une onde de choc dans le monde du spectacle. L'acteur de 54 ans a été retrouvé inconscient dans son jacuzzi à Los Angeles. De nombreuses célébrités lui ont rendu hommage. Lire la suite ⮕