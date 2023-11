Les fans de Friends rendent hommage à Matthew Perry devant l'immeuble de la série

atthew Perry, alias"Chandler", était aussi un peu leur ami : dimanche 29 octobre, les fans se sont rendus au coin de deux rues du West Village à New York, devant"l'immeuble" de la série"Friends", pour rendre hommage à l'acteur décédé"trop tôt", à 54 ans.

Dans ce quartier chic, l'immeuble, typique de New York, est déjà d'habitude un lieu de pèlerinage pour les fans de la série-comédie culte des années 1990 et 2000 qui a traversé les générations.

