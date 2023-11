Les familles des otages à Gaza réclament à Israël un accord «ce soir» pour leur libération. Des milliers de personnes restent prises au piège ce mardi sur le site du principal hôpital de Gaza, au milieu de combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Depuis des jours, les affrontements entre combattants du Hamas et soldats israéliens se concentrent autour du complexe al-Chifa.

À Tel-Aviv les familles des otages ont décidé de marcher jusque'à Jérusalem pour réclamer la libération de leurs proches. Des proches des 240 otages retenus par le Hamas défilent de Tel-Aviv à Jérusalem dans une marche de cinq jours pour réclamer à Israël la libération des otages, ce mardi 14 novembre 2023. ►Une marche de cinq jours de Tel-Aviv jusqu'au bureau du Premier ministre israélien à Jérusalem a débuté ce mardi,L'armée israélienne a annoncé avoir pris possession des bâtiments gouvernementaux, dont le Parlement,Faute de carburant, l'UNRWA est sur le point de cesser ses opérations à Gaz

:

ACTUFR: Guerre Israël-Hamas : les hôpitaux de Gaza pris au piège dans les combatsDes milliers de Palestiniens espèrent quitter le site de l'hôpital al-Chifa sans eau ni électricité et pris au piège de combats entre le Hamas et l'armée israélienne.

La source: actufr | Lire la suite »

LACROİX: Guerre Israël-Hamas, jour 38 : combats autour d’al-Chifa, les autres hôpitaux de Gaza menacésL’hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza , est privé d’eau et d’électricité et encerclé par l’armée israélienne. Cinq bébés prématurés et sept patients en soins intensifs sont déjà morts, a annoncé dimanche 12 novembre le Hamas . 650 patients sont menacés de morts, selon le vice-ministre de la santé du mouvement islamiste palestinien.

La source: LaCroix | Lire la suite »

LEPOİNT: La guerre entre Israël et le Hamas continueLa guerre entre Israël et le Hamas est entrée lundi 13 novembre dans son 38e jour. Le ministre de la Défense israélien affirme que le Hamas a perdu le contrôle à Gaza et que ses combattants fuient vers le sud. Les combats se concentrent à Gaza -ville. Les civils pillent les bases du Hamas et ne croient plus au gouvernement. Les hôpitaux du nord de Gaza sont hors service faute de carburant.

La source: LePoint | Lire la suite »

20MİNUTES: Guerre Hamas-Israël : Gaza assoiffée de gazole et un civil tué à la frontière libanaise« 20 Minutes » fait le point pour vous tous les soirs sur le conflit qui s’est déclaré au Proche-Orient

La source: 20Minutes | Lire la suite »

RFI: [En direct] Israël affirme que le Hamas «a perdu le contrôle à Gaza»Les combats se concentrent au cœur de la ville de Gaza , dans le nord du territoire, notamment autour de certains hôpitaux soupçonnés par l'armée israélienne d'abriter des infrastructures stratégiques du Hamas , qui se sert de la population comme de véritables « boucliers humains », affirme-t-elle.

La source: RFI | Lire la suite »

CNEWS: Israël-Hamas : 44 soldats israéliens tués à Gaza depuis le 7 octobre dernierDes milliers de Palestiniens espèrent lundi quitter le site de l'hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza , sans eau ni électricité depuis quelques jours et pris au piège de combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Suivez en direct les dernières informations.

La source: CNEWS | Lire la suite »