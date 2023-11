Les familles bénéficiant d'une aide à la personne verront-ils leur crédit d'impôt restreint?

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienneEden Cluster représente les PME et ETI de la Défense, avec un chiffre d'affaires de 900 milliosn d'euros

Les Français se passionnent pour les nichoirs et les oiseauxLes Français sont de plus en plus intéressés par les nichoirs et les oiseaux, et font tout pour les attirer. Les nichoirs sont devenus une nouvelle passion, avec de nombreux ateliers de création et inaugurations par des écoles, communes et associations. Chacun est invité à devenir "nichoiriste" et à observer la vie sauvage depuis chez soi. Une belle initiative pour aider la nature. Lire la suite ⮕

Victoires pour les Philadelphia 76ers, les Minnesota Timberwolves et les Detroit PistonsLes Philadelphia 76ers ont battu Toronto, les Minnesota Timberwolves ont dominé Miami et les Detroit Pistons ont vaincu les Chicago Bulls. Lire la suite ⮕

Départ tonique pour les Ultim, les Ocean fifty et les Class40Les Ultim, les Ocean fifty et les Class40 ont pris le départ dans des conditions toniques. Les pointes de vitesse ont atteint une quarantaine de nœuds. Charlie Dalin, le skipper de l'Imoca Macif, a été victime d'une violente chute lors d'une pige sur 11th Hour en mai 2023. Il porte désormais un casque en cas de conditions météo difficiles. Bien qu'il ait déclaré forfait pour la Transat Jacques Vabre 2023, il prendra tout de même le départ pour assurer sa qualification pour le Vendée Globe 2024. Lire la suite ⮕

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes. Lire la suite ⮕

Inauguration de la résidence l'Oasis à Castelnau-le-LezCette résidence, idéalement conçue pour les étudiants et les jeunes actifs, se situe au pied de l’arrêt de tram 'centurion'. Pensée pour le 'bien vivre', l’Oasis propose des lieux de vie favorisant l’échange avec notamment un jardin central, une salle commune/ espace de coworking donc les murs intérieurs comme extérieur ont été habillés par l’artiste Atelier Galice (Audrey Chiono). Les acteurs du projet présents sur place L’inauguration de la résidence l’Oasis, s’est déroulée le jeudi 19 octobre à 12h. Rencontre avec les principaux acteurs des projets : M. Frédéric Lafforgue : Maire de Castelnau-le-Lez M. Philipe Rubio : Architecte du projet M. Laurent Romanelli : Président Groupe M&A M. Xavier Bringer : Directeur général Groupe M&A La cérémonie s’est tenue au sein de la résidence et avec pour toile de fond son îlot central végétalisé, qui est une véritable oasis. Pour Laurent Romanelli, président du groupe M&A : Une résidence, c’est le travail des équipes M&A qui co-construisent avec les élus, les collectivités, les entreprises et acteurs locaux, les artistes et les habitants. La particularité de ce projet : l’îlot central végétalisé, un lieu de fraîcheur et de rencontre. Mais également, une salle de coworking mise à disposition pour les résidents Lire la suite ⮕

Ligne Rouge: Témoignage poignant de la mère de Mia, otage du HamasLa mère de Mia exprime son angoisse face à la situation, comparant cela à la roulette russe. Les autorités israéliennes promettent de tout faire pour ramener les otages. Les objectifs sont clairs: détruire les capacités militaires du Hamas et ramener les otages chez eux. Les actes antisémites se multiplient dans la région parisienne.