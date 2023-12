Les fêtes de fin d'année, une période cruciale pour les équipes de Premier League

A mi-saison, cinq équipes se sont détachées en tête du classement de la Premier league. Toutes seront, une année de plus, au centre de la lumière des projecteurs durant le Boxing Day et les deux journées suivantes pendant les fêtes. Une période cruciale pour des équipes usées physiquement après quatre mois de compétition non-stop.

Noël écourté, nouvel an terminé à 00H15, ou les deux ? Pour les joueurs de Premier league, la période des fêtes de fin d'année s'annonce, une fois de plus, sous l'égide de l'enchaînement de matchs. Entre le 23 décembre et le 2 janvier, pas moins de 27 matchs sont programmés, dont un match le 24 décembre, Chelsea-Wolves. Une période de tous les possibles pour les cinq équipes en tête du championnat à mi-parcours, aux dynamiques et ambitions différentes., et pourtant c'est peut-être eux qui ont le plus à gagner durant les fête





Eurosport_FR » / 🏆 54. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les avantages et les inconvénients de dormir avec des chaussettesOn fait le point sur les avantages et les inconvénients de cette habitude controversée avec pas moins de quatre spécialistes.

La source: Sante_Magazine - 🏆 81. / 51 Lire la suite »

Les maladies cardiaques en hausse pendant les fêtes : une clinique partage les bons gestes préventifsSelon une étude de l’American Heat Association, le risque d’infarctus augmente de 37 % pendant les fêtes de fin d’année. Pourquoi ? Et surtout, comment le prévenir ? Découvrez les conseils de la Mayo Clinique.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Encore un choc spectaculaire en Premier League, Manchester City accroché par Tottenham🔥 GREALISH REDONNE L'AVANTAGE A CITY, 3-2 ! Bissouma rate un petit pont sur Rodri : punition immédiate avec l'Espagnol qui sert Haaland sur le côté de la surface : le Norvégien centre en retrait pour Grealish qui conlut !

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Les conseils d'une diététicienne pour se faire plaisir pendant les fêtes de fin d'annéeRaclettes, chocolats, bûches de Noël... Les fêtes de fin d'année ne sont pas la meilleure période pour se lancer dans un régime. Pourtant, à cette période, il est quand même possible de se faire plaisir, sans se priver, ni en abuser. Le Pays Briard a contacté la diététicienne Laura Antunes, qui livre ses conseils à ce sujet.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Économisez avec les coupons Rakuten pendant le Black FridayVenez faire d'incroyables économies chez Rakuten grâce à des coupons exceptionnels : appliquez-les sur des smartphones, un aspirateur robot, une console et des écouteurs sans fil pour les acheter au meilleur prix ! Pendant le Black Friday chez Rakuten, vous pouvez utiliser des codes promo exclusifs pour faire encore plus d'économies, soit jusqu'à 40 € de réduction sur les produits de cette sélection. On vous explique tout pour chaque article. Et n'oubliez pas non plus la cagnotte à récupérer sur le compte Club R !Notre sélection Rakuten du Black Friday débute avec l'un des tous derniers smartphones Apple, l'iPhone 15. Affiché à 759,99 €,Pesant seulement 171 g, l'iPhone 15 d'Apple est un smartphone 5G dernière génération. Certifié IP68, ce modèle embarque un écran Super Retina XDR OLED de 6,1" affichant une définition de 1179 x 2556 pixels avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le processeur est une puce maison Apple A16 Bionic avec 6 Go de RAM, Le modèle présenté ici dispose de 128 Go de mémoire

La source: Clubic - 🏆 10. / 83 Lire la suite »

Une technologie prometteuse pour communiquer avec les neurones humainsDes chercheurs américains ont démontré qu'il était possible d'envoyer des signaux audio à des neurones développés à partir de cellules souches humaines et d'en récupérer leur interprétation grâce à une intelligence artificielle de langage.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »