Les étoiles montantes du cinéma américain

Cette semaine, on parcourait la liste d’invités du très select anniversaire de Leonardo DiCaprio, qui célébrait ses 49 ans le samedi 11 novembre à Beverly Hills. Al Pacino, Salma Hayek, Lady Gaga ou encore Kim Kardashian... Tout le gratin de Los Angeles se pressait à la soirée de l’année.

Et l’on ne peut s’empêcher de se demander quelles étoiles montantes du cinéma américain pourraient, un jour prétendre à une telle invitation, aux 60 ans de Léo par exemple : parmi elles, un certain Timothée Chalamet, qui aurait reçu les conseils de carrière avisés du héros de Titanic (1997). Mais aussi un dénommé Jacob Elordi, salué pour sa récente performance dans la peau d’Elvis, et en passe de conquérir Hollywood. Un «magnétisme décontracté» On se souvient, avec nostalgie, de la première fois que l'on a vu Jacob. C'était en 2018, dans The Kissing Booth , une comédie romantique signée Netflix. Bien sûr, on est tout de suite tombée sous le charme de cet éphèbe d'1,96 m aux abdos savamment dessiné

:

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune | Lire la suite »

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

La source: actufr | Lire la suite »

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

La source: LaTribune | Lire la suite »

FRANDROİD: Le Black Friday : dates, participants et meilleures offresDécouvrez les dates du Black Friday 2023, les participants à l'événement et comment trouver les meilleures offres en fonction de vos besoins et de votre budget.

La source: Frandroid | Lire la suite »

JOURNALDUGEEK: Un nouvel outil basé sur le machine learning pour prévenir les crises cardiaques et les AVCDes chercheurs britanniques développent un nouvel outil basé sur le machine learning pour prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, qui sont responsables de la majorité des décès dans le monde.

La source: JournalDuGeek | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: Les tickets-restaurant pourront toujours être utilisés pour payer toutes les courses alimentairesIl restera possible d'utiliser les tickets-restaurant pour payer toutes les courses alimentaires, a annoncé ce mardi 14 novembre la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire, alors que la liste des produits éligibles devait se raccourcir au 1er janvier 2024 et que la polémique gonflait face aux réactions outrées des associations de consommateurs.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »