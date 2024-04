Les ETF bitcoin spot enregistrent une augmentation significative des transactions

Les ETF bitcoin spot ont définitivement le vent en poupe. En mars, le volume mensuel des transactions des ETF bitcoin spot a bondi à 111 milliards de dollars selon The Block. C'est trois fois plus qu'en février où ce chiffre s'élevait à 42,2 milliards de dollars. "Je ne peux pas imaginer qu'avril soit plus important, mais qui sait", a déclaré Eric Balchunas, analyste spécialisé dans les ETF chez Bloomberg.

Deux fonds ont par ailleurs été pris d'assaut par les investisseurs: ceux de Blackrock et Fidelity ont respectivement atteint 18 et 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion au mois de mars. De son côté, le fonds GBTC de Grayscale continue de faire face à des sorties importantes de capitaux. Le 10 janvier dernier, le gendarme boursier américain (la SEC) a autorisé 11 ETF bitcoin spot, proposés notamment par des gestionnaires d'actifs comme Blackrock et Fidelit

ETF Bitcoin Spot Transactions Blackrock Fidelity Grayscale Actifs Sous Gestion

