Les États-Unis sanctionnent des réseaux de financement du Hamas

Les États-Unis ont annoncé ce vendredi une seconde salve de sanctions économiques visant des responsables du Hamas, mais aussi des Gardiens de la révolution iraniens, ainsi que leurs réseaux financiers, trois semaines après le début de la guerre entre le mouvement islamiste palestinien et Israël.

Cette action "souligne l'engagement des Etats-Unis à démanteler les réseaux de financement du Hamas en déployant nos autorités chargées des sanctions antiterroristes et en travaillant avec nos partenaires mondiaux pour priver le Hamas de la capacité à exploiter le système financier international", a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, cité dans le communiqué.

