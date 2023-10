Les États-Unis s'opposent à la résolution de l'ONU demandant 'une trêve humanitaire immédiate' entre Israël et le Hamas

Daniel Hagari (porte-parole de l'armée israélienne): "L'armée de l'air frappe des installations terroristes de manière très significative"Bombardements à Gaza: "C'est ce qu'on attend depuis 21 jours, c'est la riposte israélienne aux atrocités qu'on a eu le 7 octobre", pour Raphaël Morav (ambassadeur, chargé d’Affaires d'Israël en France)"Je voudrais rentrer chez moi, j'ai...

Daniel Hagari (porte-parole de l'armée israélienne): "L'armée de l'air frappe des installations terroristes de manière très significative"Bombardements à Gaza: "C'est ce qu'on attend depuis 21 jours, c'est la riposte israélienne aux atrocités qu'on a eu le 7 octobre", pour Raphaël Morav (ambassadeur, chargé d’Affaires d'Israël en France)"Je voudrais rentrer chez moi, j'ai très peur" L'appel au secours de ce Français bloqué dans la bande de Gaza0:39Les États-Unis s'opposent à la résolution de l'ONU demandant "une trêve humanitaire immédiate" entre Israël et le HamasBombardements à Gaza: "On a perdu contact avec nos collègues depuis quelques heures", déplore Hélène Ranchal (directrice des opérations internationales de l'ONG Médecins du Monde)Frédéric Journès (ambassadeur de France en Israël): "Nous disons de peser leurs actes de manière à prendre en compte la possibilité de libération des otages"Opérations terrestres étendues à Gaza: "Les Israéliens nous ont informés du déclenchement de cette deuxième phase", indique Frédéric Journès (ambassadeur de France en Israël)Israël qualifie "d'infamie" la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU réclamant une "trêve humanitaire immédiate" sans mentionner le HamasBombardements à Gaza: "On est condamné à assister à un sacrifice assumé et organisé de milliers de civils", pour Claire Magone (directrice générale de l'ONG Médecins Sans Frontières)"Nous ne faisons qu'attendre la prochaine bombe qui arrivera": Les habitants d'Ashkelon, ville située à proximité de la bande de Gaza, craignent de nouveaux tirs de roquettes pendant la nuitOpérations terrestres étendues à Gaza: "Le résultat sera une catastrophe humanitaire aux proportions désastreuses pour les années à venir" , estime le ministre des Affaires étrangères de JordanieBombardements à Gaza: "On a perdu le contact avec nos équipes", indique Olivier Routeau (directeur des opérations de l’ONG Première Urgence Internationale)Manifestations pro-palestiniennes interdites: "Si ce sont des manifestations pour l'apologie du terrorisme ou pour la haine contre les juifs, c'est raisonnable de les interdire", estime Raphaël Morav (ambassadeur d'Israël en France)

Conflit Israël-Hamas : les États-Unis frappent deux installations pro-iraniennes en SyrieLe président Joe Biden avait adressé auparavant un message au dirigeant suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, pour le mettre en garde contre toute attaque visant les troupes américaines. Lire la suite ⮕

Les États-Unis sanctionnent des réseaux de financement du HamasWashington a annoncé ce vendredi une nouvelle salve de sanctions économiques contre les responsables du Hamas. Lire la suite ⮕

Les États-Unis doivent cesser de traiter les tueries de masse comme des catastrophes naturellesAlors qu’une chasse à l’homme est toujours en cours dans le sud de l’État du Maine pour retrouver l’auteur de la double fusillade qui a fait 18 morts et de nombreux blessés dans la nuit du 25 au 26 octobre, des voix s’élèvent dans la presse américaine pour dénoncer l’attitude d’un pays bien trop habitué à ce genre de calamité. Lire la suite ⮕

États-Unis : dans le Maine, une des fusillades les plus meurtrières depuis les années 1990Un tireur était toujours recherché jeudi 26 octobre dans la matinée après les fusillades qui ont fait, la veille, au moins 22 morts dans l’État du Maine, dans le nord-est des États-Unis. Entre 50 et 60 personnes sont blessées. Il s’agit de l’épisode le plus meurtrier depuis le début de l’année 2023. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : «les civils seront relâchés sans aucun doute», déclare le numéro deux du Hamas«Nous n'avons pas d'intérêt à les garder», assure Moussa Abou Marzouk, lors d'un entretien exclusif accordé à Complément d'enquête. Lire la suite ⮕

Guerre en Ukraine : les États-Unis accusent la Russie d’exécuter ses soldats réfractairesLa Maison Blanche précise que « des commandants russes menacent d’exécuter des unités entières » qui s’opposent à une offensive dans la cité industrielle d’Avdiïvka, dans l’Est de l’Ukraine. Lire la suite ⮕