Les Etats généraux de l'information présentent une étude sur le financement des rédactions

Les Etats généraux de l'information ( EGI ) font leur diagnostic. Lancée il y a tout juste six mois à la suite d'une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, cette initiative aux- proposer une stratégie pour la France sur toutes les questions liées à l'information - a présenté jeudi une étude sur le financement des rédactions .

L'enjeu est crucial, au moment où les revenus des médias d'information (notamment la presse) font face à une érosion et où Christopher Baldelli, président de la chaîne Public Sénat et qui supervise le groupe de travail des EGI sur l'avenir des médias d'information et du journalisme, l'a expliqué d'entrée de jeu : avant de faire des propositions, il fallait une analyse. Un chiffre global « ne figurait nulle part », précise-t-il.

