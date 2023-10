Les essais de Carreras et Dan lors d'Angleterre-Argentine en vidéo

Comme une illustration de ce que produit l'Argentine depuis le début de la Coupe du monde. Au début de la seconde période du match entre l'Angleterre et l'Argentine, comptant pour la 3e place du Mondial ce vendredi soir, l'ouvreur des Pumas, Santiago Carreras, a inscrit un très bel essai en éliminant quatre défenseurs par un crochet intérieur et une course tranchante.

Il a permis aux siens de passer devant pour la première fois du match (17-16, 43e)......avant de se faire contrer deux minutes plus tard sur un dégagement bien trop tendu. Le jeune talonneur anglais Theo Dan (23 ans) en a profité pour aller inscrire un essai sous les poteaux (17-23, 45e). Une erreur préjudiciable, au moment où les Pumas semblaient prendre les devants dans ce match pour la médaille de bronze.

