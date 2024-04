Les Escales du livre à Bordeaux : « Une autre figure de l’écrivain émerge aujourd’hui »

Du 5 au 7 avril, les Escales du livre se déploient à Bordeaux. Romans, poésie, essais, BD, jeunesse… Le plus grand salon du livre de la région est aussi un festival qui multiplie les rencontres, les spectacles et les expositions. Explications avec son président, Pierre Mazet, au pied du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine et du conservatoire de musique. Plus de 250 auteurs et 75 exposants y sont attendus.Nombreux sont ceux qui, par erreur, l’employaient déjà.

De fait, les Escales du livre ne se limitent pas au temps de la manifestation. Toute l’année, nous développons de nombreuses actions, notamment dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle ..

Les Escales du livre à BordeauxL'édition des Escales du livre se tiendra quartier Sainte-Croix à Bordeaux du 5 au 7 avril. Au menu, performances, rencontres, débats…ont lieu du 5 au 7 avril. Cette manifestation annuelle est depuis plus de vingt ans la chambre d’écho de la littérature : les champs de l’écriture, des arts visuels et du spectacle s’y interpellent. Cette année encore, le festival n’a ni fil rouge, ni thème sous-jacent.

