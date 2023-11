'Les équipes travaillent vraiment dur': l’ambitieux 'Beyond Good & Evil 2' est toujours en vie

"Les équipes travaillent vraiment dur sur le jeu aujourd’hui", martèle Xavier Poix, ne pouvant "en dire plus", mais assurant que ce n’est qu’une question de temps avant d’avoir de nouvelles informations sur la suite du jeu sorti en 2003. Et certainement un jour à la Paris Games Week, sans donner de date.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOIXDUNORD: Les pompes funèbres recrutent dans les Hauts-de-France mais peinent à attirer les candidatsLes Hauts-de-France sont la troisième région qui propose le plus de postes dans le secteur funéraire. Mais les agences ont du mal à attirer des candidats prêts à s’investir dans ce milieu particulier, exigeant, mais aussi très humain.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

LACROIX: Sécurité : après les vacances, les parents pourront-ils encore entrer dans les écoles ?Réunions et rendez-vous avec les professeurs, participation au conseil de classe, coups de main pour assurer des activités… Dès lundi 6 novembre, la faculté des parents d’entrer dans les écoles pourrait être limitée au nom de la sécurité. La question est au centre de discussions de Gabriel Attal avec les syndicats, ce mardi 31 octobre.

La source: LaCroix | Lire la suite ⮕

GQ_FRANCE: Les 11 héros de films d’horreur les mieux habillés de tous les tempsDe Matt Hooper dans Les Dents de la mer au petit Danny Torrance dans Shining, voici les meilleurs moments mode vus dans les films d'horreur.

La source: GQ_France | Lire la suite ⮕

LESECHOS: Musique : les 7 tournées les plus lucratives de tous les tempsAvant que le duo de divas Taylor Swift-Beyoncé ne bouleverse la hiérarchie avec leurs tournées actuelles d'une ampleur inédite, le palmarès était dominé par un gentlemen's club conduit par Sir Elton John himself.

La source: LesEchos | Lire la suite ⮕

EUROPE1: «Repos Digital» aide les familles à clôturer les comptes des personnes décédées sur les réseaux sociauxChaque jour, découvrez la pépite du jour dans la France Bouge avec Elisabeth Assayag.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

BFMTV: Les prix de l'immobilier en hausse à MarseilleLa cité phocéenne est l’une des rares villes de France où les prix de l’immobilier progressent. Le prix moyen atteint désormais 4.134 euros du m², selon les chiffres de notre partenaire Bien’Ici*. Sur un mois, les prix sont en augmentation de 1,1% et, sur un an en octobre, ils ont progressé de 2,9%. Du côté de la location, les tarifs s’affichent en hausse. Ainsi, le prix moyen d’une location ressort à 18,2 euros par m2. Pour un studio, il faudra compter en moyenne 539 euros par mois et pour un 3-pièces 908 euros. Si les prix progressent à Marseille, la population également. Ainsi, d’après les statistiques de l’Insee, la population est passée de 850.602 en 2009 à 870.321 en 2020. Les autres personnes sans activité professionnelle constituent la catégorie socioprofessionnelle la plus importante avec 181.456 personnes, suivie par les retraités avec 167.281 personnes. Les agriculteurs exploitants est la catégorie la moins représentée (181 personnes) avec les artisans, commerçants, chefs d'entreprise (22.908 personnes). Marseille compte 405.641 résidences principales en 2020, contre 376.911 en 2009. Les résidences secondaires et les logements vacances ont également nettement augmenté puisqu’il y en avait respectivement 7.196 et 29.701 en 2009, contre 14.916 et 37.475 en 2020. *Chiffres compilés du 1er au 25 de chaque mois et publiés au début du mois suivant

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕