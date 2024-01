Les enfants d'Alain Delon en désaccord sur les décisions médicales à prendre

La série de messages commence par un long texto d'Antony à son frère et sa sœur le 20 juillet 2023 au matin : 'Nouch, Alf essayons de faire une conf call today pour parler de papa.' Hiromi Rollin, la Japonaise de 66 ans qui se présente comme la compagne d'Alain Delon depuis plusieurs années, mais que la fratrie qualifie de 'dame de compagnie' , a été mise à la porte du domaine de Douchy quinze jours auparavant, la vaste propriété ou l'acteur a trouvé refuge.

Ce sont désormais les enfants qui l'entourent au quotidien. Le ton des échanges de ce 20 juillet, rassemblés dans un document transmis à la justice et consultés par RTL , est cordial, bien différent des déclarations acrimonieuses parues dans les médias ces derniers jours. Mais ils révèlent déjà un désaccord profond sur les décisions médicales à prendre. Dès le premier SMS, Anthony estime qu'il faut 'arrêter immédiatement la chimio de papa afin d'améliorer ses conditions de vie'. La crainte d''un acharnement thérapeutique inutile





