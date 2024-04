Selon un rapport de Global Energy Monitor, 20 chantiers de champ gaziers ou pétroliers ont été définitivement validés à travers le monde en 2023, alors que 19 nouveaux réservoirs de pétrole ou de gaz ont été repérés au cours de la même année. Philippe Charlez, expert en questions énergétiques pour l’Institut Sapiens, explique à La Dépêche pourquoi les énergies fossiles ont encore de beaux jours devant elles malgré les appels à la neutralité carbone.

La Dépêche : Pourquoi dépendons-nous toujours autant des énergies fossiles ? Philippe Charlez : Tout simplement parce que les énergies fossiles sont beaucoup moins chères et beaucoup plus faciles à exploiter. De plus, le développement des pays émergents, qui représentent aujourd’hui la seule source d’accroissement de production des énergies fossiles, font que nous pulvérisons chaque année des records du monde d’exploitation de gaz, de charbon et de pétrol

