Les enceintes Focal poursuivent leur percée sur un marché de l'audio en berne

d'environ 20 % en 2022, les ventes du groupe à la tête des marques Focal et Naim qui revendique la place de leader mondial dans la fabrication d'enceintes et de casques audio ont progressé de 10 %. Son chiffre d'affaires s'est ainsi établi à 156 millions d'euros l'an dernier. Une croissance identique à celle de l'année précédente dans un contexte similaire.

Cédrick Boutonet, son président, y voit le fruit d'un double recentrage opéré ces dernières années sur l'offre et les canaux de distribution. « Nous avons mis en place un outil de veille qui nous permet de comprendre par pays et par type de population les besoins et les habitudes de consommation de nos clients et ainsi de les adresser avec des produits mieux ciblés », explique-t-il.

Ces points de vente seront implantés partout dans le monde avec l'objectif de maintenir la répartition actuelle des ventes par continents. Actuellement, elles se réalisent à hauteur de 30 % en Amérique, 35 % en Europe, le reste en Asie et en Océanie. headtopics.com

Pour rester sur son rythme de croissance sur un marché à la peine, Focal mise aussi et surtout sur sa réputation de qualité et d'avance technologique. « Sur le court terme, nous devons notamment relever le défi de la disparition des câbles qui relient les enceintes », illustre le dirigeant.

Focal compte sur ses propres équipes composées de 600 salariés pour faire évoluer son offre et fabriquer l'ensemble des produits dans ses usines de la Talaudière (300 personnes) et Bourbon-Lancy (50 personnes), en Saône-et-Loire. Une fabrication made in France perçue comme un gage de qualité par la clientèle internationale, selon son dirigeant. headtopics.com

