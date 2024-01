Les employés de l'entreprise Ineo font grève

Devant le portail de l'entreprise Ineo à Bon-Encontre, les employés se sont rassemblés autour d'un feu. En grève depuis lundi, les agents de l'entreprise d'énergie expriment ce mercredi 10 janvier leur mécontentement face aux mesures prises par leur direction. Un mouvement suivi "par tous les employés du terrain", assurent les grévistes.

Si "les revendications concernent en premier lieu les salaires", assure Flavien Regret, délégué syndical CGT régional venu de La Rochelle, la mobilisation permet aux employés de dénoncer leurs conditions de travail et notamment l'état de leurs locaux. "On a une salle où on fait tout", résume Florian Delserre, employé d'Ineo. Dans cette salle, les agents se changent, mangent, se réunissent et prennent leurs pauses. "On n'a même pas de rideau de douche, on est à poil devant les autres", témoigne un employé. Une situation "compliquée pour notre collègue femme", ajoute un autre





