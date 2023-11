C'est une étude riche d'enseignements sur les élus locaux et la lutte contre le dérèglement climatique que dévoile La Tribune en exclusivité. Alors que le 105è Congrès des maires se tiendra du 21 au 23 novembre à Paris et que la COP 28 se tiendra à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre, le cabinet de conseil The Boson Project vient d'interroger trente édiles, adjoints et conseillers municipaux sur la ville de demain.

Trois ans après les élections municipales de 2020 qui ont vu le nombre d'élus écologistes passer de 333 à 1.371, le premier défi évoqué par les édiles locaux est l'enjeu environnemental. Un enjeu qui surpasse tous les autres mais qui doit se concilier avec la pénurie « sans précédent » d'habitats. Et pour cause : entre la politique de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols et la cherté des terrains disponibles qui en découle, « cela rend plus difficile la capacité des élus à créer du logement à bas coût », pointe The Boson Projec

:

20MİNUTES: COP28 : Une centaine d’ONG pressent le président pour une sortie de toutes les énergies fossilesL’engagement doit se traduire selon les ONG par l’absence de nouveau projet fossile ainsi qu’un déclin « urgent » de leur production et de leur utilisation

La source: 20Minutes | Lire la suite »

ACTUFR: Dans les Hautes-Pyrénées aussi les agriculteurs préparent une grande manifestationAprès le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Tarn, ce sera au tour des agriculteurs des Hautes-Pyrénées de manifester leur colère. Rendez-vous est fixé le 15 novembre à Tarbes.

La source: actufr | Lire la suite »

BFMTV: 'Prochain train dans une minute': qui sont les voix derrière les annonces sonores du métro parisien?Chaque ligne de la RATP bénéficie de sa propre identité sonore. Cette dernière est composée de deux voix: l'une est féminine, l'autre est masculine.

La source: BFMTV | Lire la suite »

INVESTİNGFRANCE: Les sanctions occidentales contre la Russie : une double peine pour les EuropéensDans le cadre de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, l'Occident a pris d'innombrables sanctions contre Moscou dans le but d'amener le président russe Vladimir Poutine à la table des négociations. Mais au lieu des pourparlers de paix souhaités, seule la source d'énergie russe bon marché s'est tarie, ce qui a rapidement donné aux Européens le sentiment qu'ils souffraient bien plus des sanctions. La forte hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires n'a laissé personne indifférent, raison pour laquelle la politique a pris les mesures les plus diverses pour y remédier. Pourtant, les critiques à l'encontre des sanctions n'ont pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Les critiques ne tiennent pas compte du fait que l'air brûle déjà en Russie. En effet, alors qu'en Europe, on aura peut-être un peu froid l'hiver prochain, la population russe subit un sort bien plus dur

La source: InvestingFrance | Lire la suite »

BFMTV: 'Extrêmement prometteur': à l'Institut Curie, une IA identifie les cancers les plus complexes à localiserÀ Paris, l'institut Curie a mené la création d'une intelligence artificielle capable de déterminer l'origine de cancers particulièrement retors, avec un taux de réussite très élevé. Un outil qui pourrait permettre de mieux adapter les traitements, et ainsi augmenter le taux de survie de milliers de...

La source: BFMTV | Lire la suite »

LE_FİGARO: Les prix bas : une stratégie qui séduit toutes les classes socialesLE + ÉCO - Avec un coût souvent inférieur de moitié aux grandes marques, ils remportent un grand succès à la faveur de l’inflation. Ce choix se fait-il au détriment de la santé ou alors cache-t-il de vraies bonnes affaires ?

La source: Le_Figaro | Lire la suite »