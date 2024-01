Les élections européennes de 2024 en France

2024, une année européenne. En juin, les citoyens des 27 pays membres de l’UE sont appelés aux urnes pour élire les députés européens. En France, le scrutin aura lieu le 9 juin et concernera 81 sièges (sur les 720 qui composent le Parlement européen). L’enjeu sera d’abord continental mais aussi national puisque cette élection servira de test aux partis français, deux ans après la réélection d’Emmanuel Macron.

À six mois du vote, certaines formations ont déjà désigné leur tête de liste pour ce scrutin qui se déroule à la proportionnelle. D’autres, en revanche, n’ont pas encore tranché. On fait le point, parti par parti dans l’ordre de leurs résultats aux européennes de 2019. Déjà en tête du scrutin en 2014 et 2019, le Rassemblement national espère faire la passe de trois. Jordan Bardella, qui s’était révélé lors des dernières élections européennes (23,34 %) va de nouveau mener la bataille. Son premier meeting de campagne est prévu le 3 mars à Marseille. Il sera accompagné par Marine Le Pen à qui il a succédé à la tête du parti





