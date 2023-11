Les électeurs de l'Ohio approuvent la protection du droit à l'avortement

Les électeurs de l'Ohio ont approuvé mardi 7 novembre la protection du droit à l'avortement dans la Constitution de cet État contrôlé par les républicains, selon des médias américains, accordant une nouvelle victoire aux défenseurs de l'IVG sur ce sujet sensible qui pèsera sur la présidentielle de 2024. Selon les projections des chaînes CNN et ABC, le «oui» l'emporte.

L'amendement prévoit que tout individu a «le droit de prendre et d'appliquer ses propres décisions» en matière notamment d'avortement, de contraception et de traitement lié à la fertilité ou aux fausses couches

:

