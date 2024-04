Les eaux Nestlé épinglées pour des non-conformités et la présence de contaminants

Une expertise a été réalisée sur les sources d'eau minérale naturelle du groupe Nestlé en France. Les conclusions révèlent des non-conformités et la présence de contaminants chimiques, de bactéries E. coli et de pesticides.

Cette information a été transmise au gouvernement en octobre 2023.

Eaux Nestlé Non-Conformités Contaminants Bactéries E. Coli Pesticides

