Les dirigeants américain Joe Biden et israélien Benjamin Netanyahu doivent se parler au téléphone jeudi, trois jours après qu'une frappe israélienne a tué des humanitaires étrangers à Gaza, fissurant un peu plus les relations entre Washington et son allié. "Le président Biden et le Premier ministre Netanyahu se parleront demain", a indiqué mercredi soir à l'AFP un responsable américain, confirmant des informations de presse.

La dernière conversation entre les deux dirigeants remonte au 18 mars, dans un contexte déjà tendu face à la dégradation de la situation humanitaire dans le territoire palestinien soumis à des bombardements incessants depuis près de six mois. Les relations se sont encore crispées depuis, Washington ayant permis le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU fin mars d'une résolution appelant à un"cessez-le-feu immédiat" rejeté par Israël

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



courrierinter / 🏆 50. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les présidents Xi Jinping et Joe Biden se sont entretenus pour tenter de « gérer les tensions »Les relations sino-américaines se sont dégradées ces derniers mois, sur fond de concurrence intense entre Pékin et Washington

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Joe Biden va s'entretenir avec Benjamin Netanyahu après la mort d'humanitaires à GazaLe président américain s'était 'indigné' ce mardi 2 avril de la mort de sept travailleurs humanitaires dans une frappe israélienne à Gaza, et avait estimé dans un communiqué qu'Israël n'en faisait 'pas assez' pour protéger les volontaires.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

À Dijon, les médecins soignent les petits et les grands, mais aussi les doudous1 600 enfants ont défilé à la fac de Médecine de Dijon (Côte-d'Or) transformée en hôpital des Nounours. Ils sont venus y faire soigner leurs doudous et rencontrer le monde médical.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Les règles de circulation pour les trottinettes électriques sont désormais les mêmes que pour les vélosDepuis le 23 mars, les trottinettes électriques doivent respecter les mêmes règles de circulation que les vélos. Cela inclut le respect des panneaux d'interdiction, des feux de circulation et des pistes cyclables.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Etats-Unis : Joe Biden et Donald Trump au défi de redresser les finances publiquesLe projet de budget 2025 de la Maison-Blanche a mis en lumière l'ampleur du chantier. L'extinction prévue de la réforme fiscale de Donald Trump et les dépenses sociales vont peser sur les marges de manoeuvre.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

La Hongrie convoque l’ambassadeur américain après les critiques de Joe BidenL’entrevue en Floride entre Donald Trump et Viktor Orban la semaine dernière a été vivement critiquée par le président Joe Biden alors que les relations entre les États-Unis et la Hongrie sont exécrables

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »