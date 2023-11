Les derniers témoins avant les réquisitions

Ce sont ses deux témoins à lui. Les deux derniers à défiler à la barre avant les réquisitions. Dans deux registres différents. Le premier dépose les mains le long du corps. La voix millimétrée. À l’évidence, Il s’efforce de parler pour être compris et chasse de son vocabulaire des mots trop complexes. Mais tout chez lui indique qu’il s’adresse à des novices.

Les expressions latines surnagent, des textes de loi sont cités à la volée, et quelques imparfaits du subjonctif donnent du relief à sa langue.Marc Guillaume, celui qui remet le « dossier ministre »Celui qui dépose en premier est un de ces cerveaux qui font tourner la République, « l’Administration » plus exactement. Il s‘appelle Marc Guillaume, il a le meilleur pedigree de haut fonctionnaire qui soit, sciences-po-ENA Conseil d’État, et tous ses vaccins à jour. Contre les coups bas politiques s’entend, puisque malgré sa disgrâce à l’arrivée de Jean Castex, il a hérité du poste de préfet de région Île-de-France, un poste qui n’est, dans l’absolu, pas un placar

:

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

La source: actufr | Lire la suite »

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

La source: LaTribune | Lire la suite »

20MİNUTESPARİS: Des orques « s’amusent » à couler les bateaux dans le détroit de Gibraltar depuis deux ansLes attaques se sont multipliées et plusieurs embarcations ont été coulées depuis quelques années

La source: 20minutesparis | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Les contraintes liées à l’inflation et au climat bouleversent nos habitudes de consommationLes prix de l’alimentaire ont augmenté de 21 % en deux ans, ce qui affecte les habitudes de consommation des Français les plus modestes. Système U se lance dans un bras de fer avec les multinationales pour faire baisser les prix tout en préservant les PME.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: C’est quoi l’antisémitisme, que risquent les auteurs de ces propos sur les réseaux sociaux ?Suite à la marche contre l’antisémitisme, répondant à la multiplication des actes et propos visant des personnes juives, plusieurs lecteurs nous interpellent pour rappeler ce que sont l’antisémitisme et la façon dont il est puni. On fait le point.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

ACTUFR: Dans les Hautes-Pyrénées aussi les agriculteurs préparent une grande manifestationAprès le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Tarn, ce sera au tour des agriculteurs des Hautes-Pyrénées de manifester leur colère. Rendez-vous est fixé le 15 novembre à Tarbes.

La source: actufr | Lire la suite »