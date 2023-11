Les dangers de la consommation excessive de sel

Nous le savons, réduire sa consommation de sel par jour est plus que jamais d'actualité alors même qu'il est très compliqué de se passer de sel lorsque l'on cuisine. Si le condiment permet d'ajouter un peu plus de goûts et de saveurs, il reste très néfaste pour notre santé. Selon étude menée par Oxford sur 500.000 personnes, les chercheurs démontrent que les personnes qui ajoutent du sel augmentent de 28 % leurs risques de mourir prématurément contrairement à celles qui n'en ajoutent pas.

Si vous doutez encore de ses effets négatifs, sachez que même les grands sportifs limitent l'apport de sel dans leurs plats avant les compétitions, à l'image de Cédric Doumbé expliquant que cela est dû au fait que le sodium favorise la rétention d'eau, ce qui peut provoquer des œdèmes. Une trop grande consommation de sel par jour peut avoir des effets très négatifs sur le corps, à commencer par une augmentation de sa tension artérielle, augmentant le risque d'infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. Ajoutez cela une trop grande quantité et vos artères se retrouveront bouchées

:

20MİNUTES: Une femme avait une sensation étrange dans son oreille, les médecins y découvrent une araignée vivanteLa femme de 64 ans se plaignait d’entendre de petits bruits en continu

La source: 20Minutes | Lire la suite »

SANTE_MAGAZİNE: Une thérapie révolutionnaire contre les maladies rénales mortelles chez les enfants causées par une intoxication alimentaireDes médecins britanniques viennent de faire une percée médicale capitale en trouvant un traitement révolutionnaire pour protéger les enfants des insuffisances rénales mortelles causées par des intoxications alimentaires.

La source: Sante_Magazine | Lire la suite »

EUROPE1: Cancer du sein : une société française réinvente une prothèse mammaire pour réduire le risque lymphomeCancer du sein : une société française réinvente une prothèse mammaire pour réduire le risque lymphome

La source: Europe1 | Lire la suite »

SANTE_MAGAZİNE: Selon une étude, le yoga chaud pourrait réduire les symptômes de la dépressionLes chercheurs ont constaté que ceux qui ont participé à certaines séances de yoga ont ressenti une réduction significativement plus importante des symptômes dépressifs.

La source: Sante_Magazine | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Pesticides : malgré les contestations, un texte européen pour réduire leur utilisation passe une premièreLa législation sur les pesticides proposée en juin 2022 par la Commission européenne prévoit de réduire de moitié d’ici 2030, comparé à la période 2015-2017, l’utilisation et les risques à l’échelle de l’UE des produits phytosanitaires chimiques.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

RFI: Le Parlement européen franchit une première étape pour réduire les emballagesAu Parlement européen, les députés de la commission de l’Environnement ont voté ce mardi matin un texte visant à réduire drastiquement les emballages. Un vote serré après une longue lutte d’influence des industriels.

La source: RFI | Lire la suite »