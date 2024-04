Les cyclistes vont de plus en plus vite. Course après course, le peloton bat des records de vitesse, comme encore dimanche dernier sur le Tour des Flandres, avalé à la moyenne ahurissante de 44,5 km/h. À ces allures-là, le moindre écart devient rapidement fatal, d’autant que le niveau moyen des coureurs est plus élevé. Les leaders sont entourés d’équipiers qui impriment un rythme d’enfer pour essorer la concurrence.

Et lorsque le peloton est très compact, la moindre chute peut propulser, par effet domino, des dizaines de coureurs dans le fossé. Après les années de plomb du dopage, coureurs et dirigeants expliquent cette augmentation de la vitesse par un professionnalisme poussé à l’extrême et des vélos de plus en plus performants. Le matériel est plus performant mais aussi plus rigide "Le matériel a considérablement évolué. Les vélos sont plus rapides et plus rigides. Ça devient des morceaux de bois.

