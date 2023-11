Les cyber-attaques inquiètent autant que l'inflation, si l'on en croit une étude publiée ce lundi par le cabinet PwC. Elle a été menée auprès de plus de 3.900 dirigeants et responsables de la gestion du risque dans des entreprises situées dans 67 pays. Selon cette étude, 37% des organisations estiment qu'elles sont « fortement » ou « extrêmement » exposées aux cyber-risques. Un chiffre très important, puisqu'il se situe juste derrière les risques liés à l'inflation (39%).

Les dirigeants directement chargés de la gestion du risque classent même les cyber-risques avant l'inflation. Lire aussiUn an après ChatGPT, l'aube d'une nouvelle ère Une crainte qui s'explique par le retard d'adaptation des entreprises, pointent les auteurs de l'étude. « Il est clair que les organisations doivent se transformer, et les technologies nouvelles et émergentes jouent un rôle essentiel (...). Il n'est donc pas surprenant que les risques cyber et numériques soient une priorité en 2023 » dans ce processus, assure Sam Samaratunga, responsable de gestion des risques de Pw





