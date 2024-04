Les crues atteignent leur pic à Tonnerre et Chablis

Les crues ont atteint leur pic dans la nuit de mardi à mercredi à Tonnerre et Chablis, les deux communes les plus touchées par les inondations dans l'Yonne, sans pour autant provoquer de dégâts majeurs dans les célèbres domaines viticoles.L'onde de crue continue cependant à se propager plus en aval, a averti la préfecture de l'Yonne, qui reste classé en vigilance rouge.L'Aube, la Côte d'Or et la Haute-Marne sont pour leur part en vigilance orange pour des crues importantes.

Le bassin de l'Arroux, en Saône-et-Loire, a été rétrogradé de la vigilance rouge à jaune.Le pic a été atteint mercredi «vers 03h00» à Tonnerre, sur la rivière Armançon encore placée en vigilance rouge, a indiqué à l'AFP Cédric Clech, maire de cette commune de près de 5.000 habitants.Le niveau de cet affluent de l'Yonne a alors atteint 2,95 m, provoquant quelques débordements dans certaines artères, a constaté un journaliste de l'AF

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LaCroix / 🏆 25. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les pics de crue atteints en Bourgogne dans les zones les plus touchéesLes crues ont atteint leur pic dans la nuit de mardi à mercredi à Tonnerre et Chablis, les deux communes les plus touchées par les inondations dans l'Yonne, sans pour autant provoquer de dégâts majeurs dans les célèbres domaines viticoles.L'onde de crue continue cependant à se propager plu...

La source: NotreTemps - 🏆 39. / 62 Lire la suite »

Les règles de circulation pour les trottinettes électriques sont désormais les mêmes que pour les vélosDepuis le 23 mars, les trottinettes électriques doivent respecter les mêmes règles de circulation que les vélos. Cela inclut le respect des panneaux d'interdiction, des feux de circulation et des pistes cyclables.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

À Dijon, les médecins soignent les petits et les grands, mais aussi les doudous1 600 enfants ont défilé à la fac de Médecine de Dijon (Côte-d'Or) transformée en hôpital des Nounours. Ils sont venus y faire soigner leurs doudous et rencontrer le monde médical.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Vigilance rouge pour crues dans l'Yonne et vigilance orange dans la Saône-et-LoireL’Yonne est maintenue en vigilance rouge pour crues ce mardi 2 avril, selon les dernières prévisions de Météo-France. La Saône-et-Loire quant à elle, passe en vigilance orange. Après de fortes intempéries, le niveau des cours d’eau dans l’Yonne et la Saône-et-Loire sont restés très élevés ce mardi. Néanmoins, selon le dernier bulletin de Météo-France ce mardi soir, seule l'Yonne reste en vigilance rouge pour crues. Les départements de l'Aube, la Côte-d'Or, la Haute-Marne et la Saône-et-Loire sont désormais concernés par une vigilance orange. Les crues de l’Armançon (Yonne) et de l'Arroux (Saône-et-Loire) ont été qualifiées d’«exceptionnelles» par le service d’information Vigicrues. Pour ces deux rivières, le pic de crue a déjà été atteint plus tôt dans la journée. «Les épisodes pluvieux se succèdent sur le pays depuis plusieurs jours

La source: CNEWS - 🏆 27. / 63 Lire la suite »

Les images aériennes des inondations dans l’YonneVue du ciel, la crue de la rivière Le Serein, à Noyers, dans l’Yonne, montre le vaste espace qu’elle occupe.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

'Coup de tonnerre' : le traité Ceta rejeté par les sénateurs dans un hémicycle enflamméUne alliance gauche-droite de circonstance a permis jeudi au Sénat de s'opposer à la ratification du traité Ceta de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »