Les coulisses de Maison Emali, le fruitier-légumier des plus belles tables de la capitale

D’où viennent les fruits et légumes qui composent les assiettes des plus belles tables de la capitale ? Peut-être de chez Maison Emali. Yoni Cohen, son fondateur, nous raconte les coulisses de son métier de fruitier-légumier hors du commun.pour les professionnels de la gastronomie.

Riche de plus de 15 ans d’expertise dans le domaine, l’entrepreneur autodidacte met sa passion pour le bien manger au service des plus belles tables de la capitale pour qui il s’évertue à dénicher des produits d’une qualité et d’une fraîcheur irréprochable en allant directement à la rencontre des producteurs. Un sourcing aussi exigeant que le système de logistique qu’il a mis en place et qui lui a permis de gagner la confiance de clients prestigieux parmi lesquels, des chefs à l’instar de Yoni Saada ou, des pâtisseries telles que Stohrer ou des palaces comme le Bulgari Hôtel. S’il exerce un métier de l’ombre, peu souvent mis en lumière, celui-ci n’en demeure pas moins essentiel pour permettre aux restaurateurs de régaler les gourmets que nous somme





