Les costumes de la série The Crown : un défi pour les créatrices

Pour habiller les Windsor, elles n’ont pas seulement puisé dans les livres d’histoire, mais se sont inspirées de tout ce qu’elles trouvaient, des tableaux de Lucian Freud aux campagnes de Miu Miu. « Je ne pense pas avoir jamais regardé notre travail en me disant que nous étions tombées dans la parodie, ce qui était l’un des risques », déclare Sidonie Roberts lors d’un récent entretien Zoom.

Le duo, qui a remporté un Emmy pour les costumes de la troisième saison, s’est souvenu de sa promesse pour son plus grand défi : les tenues que portaient Lady Diana (Elizabeth Debicki) et Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla) le 31 août 1997, lorsqu’ils sont morts dans un accident de voiture. « Ça a été le plus gros défi de toutes les saisons, confirme Amy Roberts. Plus que la robe de la vengeance, plus que celle d’Aberfan. Car le sujet était extrêmement sensible. On a conçu ces tenues avec la plus grande précision possible, afin que l’accent soit mis là où il devait l’êtr

MADAMEFİGARO: The Crown : les photos du tournage de l’accident mortel de Lady Diana à ParisFace aux inquiétudes du public, les producteurs de la série ont assuré avoir filmé le tragique accident de la manière «la plus respectueuse possible».

BFMTV: Les antibiotiques contre les angines ou les cystites bientôt prescrits par les pharmaciensLa Première ministre Élisabeth Borne a annoncé jeudi à Rouen l'ouverture de la prescription d'antibiotiques par les pharmaciens pour traiter certaines pathologies courantes.

LOBS: Cinq petits déjeuners approuvés par les nutritionnistes pour les enfants, les sportifs, les ados...L’AMI DU PETIT DÉJEUNER (2/8). Selon l’âge et le type de journée qui nous attend, les besoins nutritionnistes ne sont pas les mêmes. Voici 5 menus tout prêt pour un petit déjeuner équilibré.

BİBAMAGAZİNE: Voici les robes les plus affreuses qui ont fait craquer les stars et les fashionistas !Découvrez les pires robes qui ont marqué la mode et n'auraient jamais dû être portées.

OUESTFRANCE: Sur les points de deal à Nantes, les visages ont changé, les enjeux restent les mêmesSi les profils des victimes sont différents ces derniers mois, les armes sortent toujours pour les mêmes raisons : la conquête et la défense de territoires, sur fond de trafic de stupéfiants. Sur ce point, rien n’a changé.

20MİNUTES: Acné : Pourquoi les femmes ont toujours les mêmes boutons pendant les règles et comment les prévenir« 20 Minutes » a interrogé le Dr Alexandre Koutsomanis, médecin et chirurgien esthétique pour répondre à cette question

