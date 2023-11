Les cookies et technologies similaires sur Mediapart

Certaines de ces technologies sont nécessaires pour faire fonctionner nos services correctement : vous ne pouvez pas les refuser. D’autres sont optionnelles mais contribuent à faciliter votre expérience de lecteur ou de lectrice et d’une certaine façon à soutenir Mediapart : vous pouvez à tout moment donner ou retirer votre consentement.Les cookies et technologies similaires que nous utilisons sur Mediapart sont de différentes natures et nous permettent de poursuivre différentes finalités.

Certains sont nécessaires au fonctionnement du site et de l’application mobile (vous ne pouvez pas les refuser). D’autres sont optionnels mais contribuent à faciliter votre expérience de lecteur ou de lectrice et d’une certaine façon à soutenir Mediapart. Vous pouvez les refuser ou les accepter ci-dessous, selon leurs finalités

:

MEDİAPART: Les cookies et technologies similaires sur MediapartCertaines de ces technologies sont nécessaires pour faire fonctionner nos services correctement : vous ne pouvez pas les refuser. D’autres sont optionnelles mais contribuent à faciliter votre expérience de lecteur ou de lectrice et d’une certaine façon à soutenir Mediapart : vous pouvez à tout moment donner ou retirer votre consentement.

La source: Mediapart | Lire la suite »

FRANCEİNTER: Les entreprises les plus paritaires sont aussi les plus rentables !La chronique éco avec Emmanuel Duteil, qui nous dit que les entreprises les plus paritaires sont celles qui sont les plus rentables… En effet, c’est ce qui ressort d’une étude publiée cette semaine par Blackrock.

La source: franceinter | Lire la suite »

LEHUFFPOST: Les Français sont les utilisateurs de Twitter les plus violents d’EuropeLes signalements de contenus, suppressions et suspensions pour propos violents et haineux au sein de X sont les plus nombreux en France, loin devant l’Allemagne et l’Espagne.

La source: LeHuffPost | Lire la suite »

EUROSPORT_FR: UCI Track Champions League, manche 3 à Saint-Quentin-en-Yvelines - La compétition en direct commentéRetrouvez sur notre page tous les résultats, les vidéos et les analyses de l'épreuve.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: Dimanche politique : le retour de la réserve parlementaire, le gouvernement et les dépêches AFP, le NPA au borToutes les semaines dans Dimanche politique, retrouvez les coulisses et les confidentiels de la vie politique.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

EUROPE1: Les téléfilms de Noël débarquent déjà sur nos écrans, les annonceurs heureux de ce juteux businessDès la mi-octobre, les chaînes proposent chaque après-midi des téléfilms de Noël. Des productions aux scénarios sans profondeur, mais qui ­rencontrent leur public de plus en plus jeune. Les annonceurs voient une part de marché intéressante.

La source: Europe1 | Lire la suite »