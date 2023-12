Les conséquences financières du décès d'un conjoint

La mort du conjoint peut plonger l’époux survivant dans l’insécurité financière. À laquelle s’ajoutent les questions administratives: pourra-t-on disposer de l’argent des comptes et du logement? Comment faire sa déclaration de revenus, percevoir la pension de réversion? Les dispositions à connaître pour envisager avec plus de sérénité les mois qui suivent le décès.comptes personnels (sauf le compte joint) : les procurations signées deviennent inutilisables.

Pour autant, les mouvements ne sont pas impossibles. La banque continue à honorer les chèques et paiements par carte bancaire réalisés par le client de son vivant, ainsi que les prélèvements correspondant à des factures antérieures au décès. De même, il est procédé à la clôture des livrets et produits d'épargne (livrets A, bleu du Crédit mutuel, de développement durable, d'épargne populaire), puis à l'attribution des sommes aux"héritiers*" qui justifient de leur statut. Seul le plan d'épargne logement (PEL) peut être transféré aux héritiers., continue à fonctionner normalemen





