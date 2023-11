Les concentrations de gaz à effet de serre battent des records en 2022

Les concentrations de gaz à effet de serre, responsable du changement climatique, ont battu des records en 2022, une tendance qui n’est pas près de s’inverser, a alerté l’ONU ce mercredi 15 novembre, appelant à réduire d’urgence la consommation de combustibles fossiles.Pour la première fois, en 2022, les concentrations moyennes mondiales de dioxyde de carbone (CO2), le gaz à effet de serre le plus important, ont dépassé de 50 % les valeurs préindustrielles.

Elles ont continué à augmenter cette année, d’après le Bulletin des gaz à effet de serre de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), publié à deux semaines de la plus importante COP depuis l’accord de Paris, qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï.Déjà deux siècles que nos sociétés sont accros aux énergies fossilesLes concentrations de méthane (CH4) et les niveaux de protoxyde d’azote (N2O) ont également battu des records l’an dernier, enregistrant leur plus forte progression annuelle jamais observé

