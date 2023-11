Les concentrations de gaz à effet de serre battent des records en 2022

Les concentrations de gaz à effet de serre, responsable du changement climatique, ont battu des records en 2022, une tendance qui n'est pas près de s'inverser, a alerté l'ONU mercredi 15 novembre, en appelant à réduire d'urgence la consommation de combustibles fossiles. Pour la première fois, en 2022, les concentrations moyennes mondiales de dioxyde de carbone (CO2), le gaz à effet de serre le plus important, ont dépassé de 50% les valeurs préindustrielles.

Elles ont continué à augmenter cette année, d'après le Bulletin des gaz à effet de serre de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), publié à deux semaines de la plus importante COP depuis l'accord de Paris, qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï. Les concentrations de méthane (CH4) et les niveaux de protoxyde d'azote (N2O) ont également battu des records l'an dernier, enregistrant leur plus forte progression annuelle jamais observé

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

La source: actufr

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

La source: LaTribune

OUESTFRANCE: Les contraintes liées à l’inflation et au climat bouleversent nos habitudes de consommationLes prix de l’alimentaire ont augmenté de 21 % en deux ans, ce qui affecte les habitudes de consommation des Français les plus modestes. Système U se lance dans un bras de fer avec les multinationales pour faire baisser les prix tout en préservant les PME.

La source: OuestFrance

LATRİBUNE: La Chine et les États-Unis créent un groupe de travail sur le climatLa Chine et les États-Unis ont annoncé la création d'un nouveau groupe de travail sur le climat. Les discussions entre les émissaires chinois et américain pour le climat ont eu lieu en Californie et se sont concentrées sur divers aspects de la question climatique.

La source: LaTribune

BFMTV: L'ONU prévient que les opérations humanitaires à Gaza 'cesseront sous 48 heures' faute de carburantDepuis les attaques du Hamas le 7 octobre dernier, aucun carburant n'est autorisé à entrer dans la bande de Gaza, qui subit un siège total et un pillonage sans relâche de la part d'Israël.

La source: BFMTV

COURRİERİNTER: Manifestants brûlent le drapeau LGBTQI et déterrent un cadavre à DakarDes manifestants brûlent le drapeau LGBTQI place de l’Obélisque à Dakar, appelant à des mesures répressives plus strictes contre l’homosexualité au Sénégal. Le 20 février 2022. Entre une obscure jubilation et le frisson d’une crainte, entre les injures, les rires, les invocations divines, les convocations diaboliques, les hommes, les femmes, les enfants de la foule regardent ce qui brûle ; et ce qui brûle est le cadavre d’un homme que l’on vient de déterrer d’un cimetière – mais qui est-ceCet homme s’appelait C. F. (je ne garde les initiales que par pudeur ou respect pour sa famille, mais je dis intérieurement son nom). On le soupçonnait d’être homosexuel – c’est le crime. Pour cette raison, parce quede son cadavre menaçait de souiller le cimetière, on l’a déterré et brûlé en place publique – voilà le châtiment.Je ne me fais aucune illusion : aussi répugnants soient-ils, des faits de cette nature se reproduiront

La source: courrierinter