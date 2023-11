Les combats se concentrent au cœur de la ville de Gaza, dans le nord du territoire, notamment autour de certains hôpitaux soupçonnés par l'armée israélienne d'abriter des infrastructures stratégiques du Hamas, qui se sert de la population comme de véritables « boucliers humains », a affirmé lundi le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant après plus de cinq semaines de guerre avec le mouvement islamiste palestinien.

Il a cependant indiqué que le contact avait pu être renoué avec des professionnels de santé

:

ACTUFR: Guerre Israël-Hamas : les hôpitaux de Gaza pris au piège dans les combatsDes milliers de Palestiniens espèrent quitter le site de l'hôpital al-Chifa sans eau ni électricité et pris au piège de combats entre le Hamas et l'armée israélienne.

LACROİX: Guerre Israël-Hamas, jour 38 : combats autour d’al-Chifa, les autres hôpitaux de Gaza menacésL’hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza , est privé d’eau et d’électricité et encerclé par l’armée israélienne. Cinq bébés prématurés et sept patients en soins intensifs sont déjà morts, a annoncé dimanche 12 novembre le Hamas . 650 patients sont menacés de morts, selon le vice-ministre de la santé du mouvement islamiste palestinien.

LAVOİXDUNORD: Hamas: à Gaza «les hôpitaux sont transformés en scènes de mort», décrit l’ONUPrincipal allié d’Israël, qui dément viser délibérément les sites civils, Washington a dit s’opposer aux combats dans les hôpitaux à Gaza .

LE_FİGARO: Guerre Hamas-Israël : les hôpitaux de Gaza risquent de se transformer en «morgues», alerte MSFLE POINT SUR LA SITUATION - «Deux bébés prématurés (sont) morts» dans un hôpital de Gaza , faute d'électricité, a rapporté samedi l’ONG israélienne Physician for Human Rights-Israel.

CNEWS: Israël-Hamas : les évacuations de Gaza vers l'Egypte ont reprisLes combats entre Israël et le Hamas continuent, six semaines après le début du conflit. De nombreux hôpitaux à Gaza ont notamment été pris pour cible. Suivez les dernières informations en direct.

MİDİLİBRE: Guerre Israël-Hamas : l'UE condamne l'utilisation des hôpitaux par le Hamas comme 'boucliers humains'L'Union européenne a condamné dimanche le Hamas pour son utilisation 'des hôpitaux et des civils comme boucliers humains' à Gaza , tout en exhortant Israël à faire preuve de 'la plus grande retenue' pour protéger les civils.

