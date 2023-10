Les cartons de Vichy et Orléans, trois favoris dans le dur

En attendant l’affiche de samedi entre Denain et le Boulazac Basket Dordogne, cette troisième journée de Pro B débutait ce vendredi soir avec 8 rencontres au programme. Tour d’horizon de cette nouvelle soirée de Pro B avec des surprises et des confirmations.Toujours invaincu après deux journées, Orléans a conservé son invincibilité en championnat en signant un troisième succès de rang face à Champagne Basket (69-89).

Dans une rencontre disputée entre Antibois et Alsaciens, ce sont les joueurs de Julien Espinosa qui ont eu le dernier mot. Sous l’impulsion de(19 points, 7 rebonds et 2 passes décisives), Gries-Souffel a accéléré en fin de rencontre pour faire la différence et s’offrir un succès important (83-71).

Dominé pendant la quasi-totalité de la rencontre, l’Elan Béarnais s’est imposé dans la douleur face à une solide équipe de Saint-Chamond (80-78). Bousculés et mené pendant 39 minutes, les hommes d’Eric Bartecheky peuvent remercier(21 points, 3 rebonds et 7 passes décisives), auteur du shoot victorieux dans les tous derniers instants de la rencontre. headtopics.com

