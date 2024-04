Les carnets de Kurt Cobain révèlent ses pensées les plus profondes

Pendant une grande partie de sa vie, Kurt Cobain , décédé il y a exactement trente ans, le 5 avril 1994, a noirci les pages d'une vingtaine de carnets. On y trouve ses pensées , ses chansons, ses dessins et même les six commandements qui lui tenaient lieu de préceptes de vie. C'est un témoignage précieux. Tout au long de sa vie, Kurt Cobain a tenu un journal intime. Il y a griffonné ses inspirations, des dessins, des notes.

Au total, près de vingt carnets ont été retrouvés après son suicide, survenu il y a tout juste trente ans, le 5 avril 1994. Parmi tous ses écrits, certains se démarquent, comme cette liste de six commandements que l'ancien leader de Nirvana semblait vouloir suivre. Sur une de ces pages, Kurt Cobain a griffonné ses pensées les plus profondes

Kurt Cobain Nirvana Journal Intime Carnets Pensées Chansons Dessins Commandements

