Les candidats d’Occitanie sur la liste de Marie Toussaint présentent leurs mesures

Présentés à Montpellier, les cinq candidats d’ Occitanie sur la liste de Marie Toussaint ont insisté sur les mesures qu’ils prendraient. Camille Mayzoué, Régis Godec, Béatrice Leccia et Christian Lammens sont candidats sur la liste EELV de Marie Toussaint aux européennes du 9 juin, ainsi que Nicolas Berjoan dans les P-O.

Insistant sur les caractéristiques du scrutin (un seul tour, proportionnelle à la plus forte moyenne), les candidats EELV d’Occitanie invitent les électeurs, débarrassés du traditionnel vote utile, à faire parler leurs convictions le 9 juin., clament les Verts. Sur le premier point, leurs combats sont connus : lutte contre le réchauffement climatique, les grands projets autoroutiers, illustre Béatrice Leccia. Faisant le lien avec certains cancers ou maladies, cette Nîmoise (Calvisson), qui travaille dans une banque publique, l’assure : « Pour ne pas laisser le champ libre à LFI ou au PCF, EELV met aussi en avant le volet social

