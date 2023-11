Les cafés littéraires : quand la gastronomie rencontre la littérature

Drouant, le Café de Flore, les Deux Magots, la Coupole, le Café Wepler, la Closerie des lilas… Ces cafés, brasseries et autres restaurants gastronomiques ont en commun d’accueillir la remise d’un prix littéraire. Ce sont aussi des adresses mythiques, connues du monde entier pour les auteurs qui les ont fréquentées.

Aujourd’hui, les écrivains sont toujours là, mais le café où l’on s’asseyait autrefois pour lire un livre ou le journal, devant une pâtisserie à l’occasion, s’est souvent transformé en restaurant où l’on peut déjeuner ou dîner, plus ou moins bien.« C’est plutôt mieux qu’autrefois », lance sans ambages Gilles Pudlowski, critique gastronomique à la tête d’un blog, Les pieds dans le plat et de plusieurs guides de bonnes adresses. Pour lui, les relations entre la littérature et la gastronomie « ne sont pas nouvelles », l’écrivain a toujours aimé sortir de sa tanière pour bien manger, une fois de temps en temps, dans un moment de convivialité.Gilles Pudlowski lui-même préside le Prix du premier roman depuis sa création en 1977, remis la semaine dernière à la Coupol

:

20MİNUTES: Cafés littéraires : Drouant, Deux Magots, Café de Flore… Ces adresses mythiques valent-elles encore le détour ?Si on y mange plutôt bien, ces hauts lieux littéraires soignent leur réputation en essayant de ne pas bouleverser leurs habitudes

La source: 20Minutes | Lire la suite »

LAPROVENCE: 'Dangereux pour les promeneurs comme pour les automobilistes' : les sangliers, nouveau fléau à Marseille ?Les suidés prennent leurs aises tout près des habitations. En cause, leur nourrissage qui est pourtant interdit.

La source: laprovence | Lire la suite »

RTLFRANCE: Santé : face à la pénurie de praticiens, les dermatologues redirigent vers les généralistesLe nombre de dermatologues a chuté de 20% en France au cours de 15 dernières années. Débordés par les demandes de rendez-vous, les spécialistes invitent les patients à se tourner vers leur médecin traitant.

La source: RTLFrance | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Les produits bas de gamme sont-ils vraiment de moins bonne qualité que les marques ?Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

GQ_FRANCE: Netflix demande aux cinéastes de captiver les abonnés dès les premières minutesPour sa nouvelle collaboration avec Netflix, David Fincher offre une variation (très) personnelle du film de tueur à gages avec The Killer.

La source: GQ_France | Lire la suite »

LADEPECHE31: Billard : les Gourdonnais sur tous les frontsCes derniers week-ends le Billard Club de Gourdon jouait sur plusieurs tableaux. Résultats des quatre compétitions.Dimanche 29 octobre à Gourdon, bande R2 : 1er Dominique Delanoë de Gourdon, 2e Daniel Roulland de...

La source: ladepeche31 | Lire la suite »