Les bulles d'actifs ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité moderne. L'une des plus connues et des plus bizarres est certainement la bulle des tulipes. Au plus fort de cette bulle spéculative, des maisons entières changeaient de mains en échange d'un seul bulbe de tulipe. Jusqu'à ce que les gens reviennent à la raison et réalisent qu'il ne s'agissait que de bulbes de fleurs.

Il en va de même avec la politique monétaire et financière moderne, qui pense avoir trouvé la panacée à tous les hoquets économiques. Chaque fois qu'il y a un problème, on crée plus de liquidités en imprimant de l'argent frais. Ce capital excédentaire trouve ensuite rapidement son chemin dans les valeurs matérielles et financières, ce qui explique pourquoi les prix de l'immobilier et les évaluations des actions ont grimpé en flèche pendant de nombreuses années. Ce que les banquiers centraux et les politiques ont complètement perdu de vue, c'est que les récessions font partie intégrante du bon fonctionnement d'une économie de marché

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

LAMARSWEB: Une association israélienne aide les malades palestiniens à se rendre dans les hôpitaux israéliensYael Noy est la présidente de « The Road to recovery », une association israélienne de bénévoles qui conduisent les malades palestiniens des checkpoints à Gaza et en Cisjordanie jusqu’aux hôpitaux israéliens. Yael Noy s’occupe à plein temps de son association qui organise également des journées de loisirs pour les patients palestiniens et leurs familles.

CLUBİC: Les nouveaux MacBook M1 d'Apple sont encore moins réparables que les modèles précédentsiFixit a opéré son démontage en règle des nouvelles machines d’Apple et les conclusions ne sont pas exactement glorieuses. Parallèlement, l’indice de réparabilité français raconte environ la même histoire en faisant baisser la note de, les choix techniques opérés par Apple sont discutables selon iFixit.

JOURNALDUGEEK: Un nouvel outil basé sur le machine learning pour prévenir les crises cardiaques et les AVCDes chercheurs britanniques développent un nouvel outil basé sur le machine learning pour prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, qui sont responsables de la majorité des décès dans le monde.

CLUBİC: Restrictions sur les achats avec les tickets-restaurantÀ partir de janvier prochain, la liste des produits que vous pouvez acheter en supermarché avec des tickets-restaurant va se restreindre. C'est la conséquence d'un changement réglementaire qui met fin à la dérogation de la loi du 16 août 2022 sur la protection du pouvoir d'achat.

