Les brocantes prévues le 1er novembre dans le Nord

Vous souhaitez profiter de votre jour férié pour partir à la chasse aux bonnes affaires ? Mais encore faut-il savoir où aller chiner le mercredi 1er novembre 2023. Dans le Nord - Pas-de-Calais, nous avons repéré quelques brocantes en salle, bourses aux jouets et marchés aux puces.Nord Cauroir - Vide-ferme (meubles, outils, vaisselle, livres, postes radio, bibelots, boîtes anciennes) sous un hangar de 400 m2, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Salle des fêtes, rue de la Mairie. Coulogne - Brocante en salle avec 60 exposants, de 8h à 18h. Salle des fêtes, rue des Hauts Champs. Hesdigneul-lès-Boulogne - Brocante en salle avec 120 exposants, de 8h à 18h. Salle des sports, rue de la Gare. Liévin - Bourse aux jouets et vêtements avec 50 exposants, de 8h30 à 17h. Salle Amédée Voisin, rue Jean de la Bruyère, quartier Les Petits Bois.

