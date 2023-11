Les brocantes des samedi 4 et dimanche 5 novembre dans le Nord et le Pas-de-Calais

Caudry De 9 h à 18 h, bourse aux disques, salle des fêtes, 30 exposants. Chéreng De 8 h à 13 h, braderie puériculture, salle Victor-Provo, rue Jean-Ochin, 60 exposants. Coutiches De 9 h à 11 h 30, bourse aux jouets et puériculture, salle des fêtes. Formule dépôt-vente. Féchain De 9 h 30 à 17 h 30, salon du modélisme ferroviaire, salle des fêtes et salle des sports, 100 exposants. Entrée : 2,50 €.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BFMTV: Halloween: des mesures de sécurité dans le Nord et le Pas-de-CalaisVIDÉO - Les préfectures ont pris deux arrêtés pour interdire notamment la vente de d'engins pyrotechniques et de fumigènes jusqu'au jeudi 2 novembre.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciaran: à quoi s'attendre dans le Nord-Pas-de-Calais ce jeudi?Face aux fortes rafales de vent et aux risques de grosses vagues, plusieurs villes de la Côte d'Opale ont décidé de fermer leurs parcs, jardins et accès en bord de plage. La SNCF interrompt aussi ses TER.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Comment le Nord et le Pas-de-Calais se préparent au passage de la Tempête CiaranPlacés en vigilance orange, les deux départements subiront les assauts de vents violents et de très fortes vagues jeudi 2 novembre. Les communes du littoral anticipent pour éviter les risques.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Comment le Nord et le Pas-de-Calais se préparent au passage de la Tempête CiaranPlacés en vigilance orange, les deux départements subiront les assauts de vents violents et de très fortes vagues jeudi 2 novembre. Les communes du littoral anticipent pour éviter les risques.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciaran: de nombreuses perturbations dans le Nord-Pas-de-CalaisVIDÉO - Face à la tempête Ciaran, la vitesse est abaissée à 110km/h sur les routes du Nord et les poids lourds ont interdiction de circuler sur certains axes. Des événements sont annulés comme le foire d'Equihen-Plage ainsi que les marchés à Lille, au Touquet, à Tourcoing et dans le Boulonnais.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LILLE_ACTU: Les brocantes du week-end des 4 et 5 novembre dans le Pas-de-CalaisLe week-end du samedi 4 et du dimanche 5 novembre 2023, de nombreux marchés aux puces, bourses et brocantes en salle sont organisés dans le Pas-de-Calais. Voici la liste.

La source: Lille_actu | Lire la suite ⮕