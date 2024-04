Les Bourses européennes en déclin avant la publication de l'indicateur d'inflation

Les Bourses européennes sont attendues en déclin mercredi, avant la publication d'un indicateur d'inflation essentiel et alors que les rendements américains sont à leur plus haut depuis le début de l'année. Les marchés européens se positionnent avant la publication de l'inflation pour mars à 09h00 GMT, attendue à 2,6% comme en février.

Si l'inflation allemande, publiée mardi, s'est affichée légèrement inférieure au consensus, une surprise à la hausse sur la dynamique des prix dans le bloc n'est pas à exclure. Il s'agirait d'une mauvaise nouvelle pour des marchés, alors qu'un consensus autour d'une baisse des taux en juin commence à émerger au sein du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). Mercredi, Robert Holzmann, gouverneur de la banque centrale autrichienne, s'est dit ainsi ouvert à une baisse en juin, à condition que le flux de données soit rassuran

