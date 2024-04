Les Boston Celtics frappent fort avec une large victoire face au Thunder d'Oklahoma City

Les Boston Celtics ont marqué les esprits avec une large victoire face à l'ambitieux Thunder d'Oklahoma City (135-100), les Milwaukee Bucks ont encore perdu et Orlando a entretenu sa dynamique positive mercredi en NBA.. Boston frappe fortLes Boston Celtics ont frappé un grand coup avec une large victoire face au Thunder d'Oklahoma City (135-100).

La franchise du Massachusetts, en tête à l'Est, s'est ainsi assurée du meilleur bilan en fin de saison (60 victoires - 16 défaites et 6 matches à jouer), et donc d'avoir l'avantage du terrain pendant tous les play-offs jusqu'à une éventuelle finale NBA. Surtout, les C's ont marché sur l'un des outsiders au titre, le jeune Thunder, engagé dans la course à la première place de la conférence Ouest. Les Celtics du pivot letton Kristaps Porzingis (27 points, 12 rebonds) et de Jayson Tatum (24 points) ont pris le large dans le 4e quart-temps, remporté 42 à 1

