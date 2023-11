Les Boston Celtics de Jayson Tatum impressionnent, les Milwaukee Bucks de Damian Lillard sombrent

Une rencontre très disputée et finalement décidée à l’issue de cinq minutes supplémentaires. James a commencé doucement, en ratant deux de ses trois premières tentatives, avant de prendre le match à son compte. Il a fini avec 35 points, 11 rebonds, 7 passes décisives et des paniers importants en pagaille.

Le constat est accablant après une semaine de compétition : les Bucks concèdent 119 points sur 100 possessions, soit la deuxième plus mauvaise défense de la NBA légèrement derrière les Pacers (qui viennent d’encaisser 155 points). Ils étaient quatrièmes de ce même classement la saison passée.

Les Wolves ont notamment converti 26 de leurs 27 lancers-francs (96%). Les Nuggets ont manqué d’adresse dans l’ensemble (39%) et se sont inclinés après quatre victoires de suite malgré 25 points et 10 rebonds de Nikola Jokic.Il n’y a désormais plus que deux équipes invaincues en NBA : Boston et… Dallas ! Les Mavericks ont décroché un quatrième succès consécutif en battant les Bulls (114-105).

