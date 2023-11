Les bombardements incessants dans le nord et le sud de la bande de Gaza

"Les bombardements sont incessants dans le nord, mais ils sont aussi extrêmement intenses dans le sud" de la bande de Gaza, rapporte Guillemette Thomas, coordinatrice de l'ONG Médecins sans frontières pour la Palestine.

"On demande à une population civile de se déplacer d'une zone bombardée vers une autre zone qui est bombardée", souligne-t-elle sur BFMTV. "La zone sud de la bande de Gaza n'est absolument pas sécurisée" et est confrontée à une grave crise humanitaire, alerte-t-elle.

