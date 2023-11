Les Bleus de l'étranger : Tim Bozon en forme, Guillaume Leclerc enchaîne

Tim Bozon a marqué son 7e but de la saison avec Lausanne, ce week-end lors de la précieuse victoire du club vaudois à Lugano (4-3), son 11e point au total. C'est son meilleur début d'exercice depuis qu'il joue en Ligue Nationale (Championnat d'élite suisse) et ses premiers pas à Kloten en 2017.

Le fils de Philippe Bozon ne profite pourtant pas d'une montée en grade au sein de l'alignement lausannois. Souvent utilisé en 3e trio avec un temps de glace qui tourne autour des 15 minutes par match, l'ailier français se montre surtout efficace depuis plusieurs rencontres comme lors de ce match contre Lugano samedi où il inscrit le but décisif de Lausanne par une subtile déviation devant le gardien Mikko Koskinen.

En Autriche, Guillaume Leclerc continue d'amasser des points (1 but et 3 mentions d'assistance cette semaine) avec Fehervar (Hongrie) en Ice Hockey League (Ligue autrichienne). Il en est désormais à 21 en 16 rencontres et 3e scoreur de la ligue. headtopics.com

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) s'est adjugé la pole position du Grand Prix des États-Unis, vendredi 20 octobre, devant les Britanniques Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull) a manqué sa Q3 et partira seulement 6e sur la grille de départ, dimanche soir à Austin.

Dix-neuvième manche de la saison de Formule 1, le Grand Prix du Mexique réserve toutes ses promesses, ce dimanche 29 octobre. Charles Leclerc (Ferrari) pour la quatrième fois de la saison, après Bakou (3e à l'issue de la course), Spa-Francorchamps (3e) et Austin (6e puis disqualifié), et accompagné par son coéquipier Carlos Sainz Jr sur la première ligne, visera une première victoire cette saison. Que devrait lui contester Max Verstappen (Red Bull), P3 : déjà champion du monde, le pilote néerlandais peut viser un 16e succès cette saison et ainsi battre son propre record de victoires (15 en 2022). À domicile, Sergio Pérez (Red Bull) partira aux côtés de Lewis Hamilton, qui lui conteste la place de dauphin de Verstappen en cette fin de saison.

Après s'être quelque peu manqué en qualifications du Grand Prix des États-Unis vendredi, Max Verstappen (Red Bull) s'est rattrapé en signant la pole position de la course sprint sur le circuit des Amériques, samedi 21 octobre, en devançant Charles Leclerc (Ferrari) de 55 millièmes.

